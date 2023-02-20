شركة الطيران الايطالية تعتزم الترفيع في عدد رحلاتها نحو تونس الى 3 رحلات يوميا

قال سفير ايطاليا بتونس فابريزيو ساجيو، إن شركة الطيران الإيطالية "آليطاليا" تعتزم خلال الفترة القادمة، الترفيع في عدد الرحلات الجوية نحو تونس إلى 3 رحلات يوميا، مشيرا الى امكانية مزيد الترفيع في عدد الرحلات خلال ذروة الموسم السياحي في تونس، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة السياحة.



كما أكد ساجيو، خلال لقاء أجراه اليوم الاثنين مع وزير السياحة محمد المعز بلحسين، استعداد بلاده لمزيد تدعيم علاقات التعاون مع تونس في شتى المجالات، ومنها قطاع السياحة والصناعات التقليدية والتكوين في مهن السياحة، مشيرا الى إمكانية برمجة تظاهرة مشتركة في مجال السياحة الثقافية، قصد تعزيز الوجهة التونسية في ايطاليا.



وناقش الطرفان، سبل تعزيز السياحة الثقافية بين البلدين، عبر تنظيم تظاهرات مشتركة تعكس العمق الحضاري والثقافي والتاريخي المشترك، بما يمكن من تثمين هذا الموروث الحضاري، ويساهم في تدعيم الوجهة التونسية عبر جذب عديد السياح إلى تونس.



وأشار بلحسين، الى إمكانية بعث شراكة فاعلة مع الجانب الايطالي في مجال السياحة الثقافية، عبر تثمين مختلف المواقع والمعالم الأثرية في تونس، وكذلك في مجال الصناعات التقليدية، معربا عن رغبة تونس في تطوير علاقات التعاون والشراكة مع ايطاليا في مجال التكوين في مهن السياحة، والتوجه نحو المهن الجديدة خاصة منها السياحة المستدامة.





