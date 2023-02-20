بمناسبة مشاركته في الدورة السادسة والثلاثين للقمة الإفريقية، قدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الى مفوض شؤون السلم والأمن للاتحاد الافريقي "بانكول أديوي"، لمحة عن أولويات بلادنا خلال عضويتها بمجلس السلم والأمن الافريقي 2022-2024.



كما استعرض الوزير خلال اللقاء الذي جمعهما امس الاحد، المحاور التي يتضمنها برنامج ترؤس تونس للمجلس في شهر أفريل 2023، بما في ذلك تحول مجلس السلم والامن، في نهاية شهر فيفري الجاري، لعقد الدورة الخامسة عشر لخلوته السنوية بتونس ، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الشؤون الخارجية.



ومن جانبه، رحب مفوض السلم والأمن، بالمقترحات التونسية، مثمّنا الجهود التي تقوم بها بلادنا في خدمة السلم والأمن بالقارّة.



وفي جانب اخر، أثنى نبيل عمار خلال هذا اللقاء على التفاعل الايجابي لمفوضية الاتحاد الافريقي للسلم والأمن مع مساعي تونس لمشاركة الاتحاد الافريقي في ملاحظة الانتخابات التشريعة في تونس، التي تم تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2022، وعلى اشادة المفوضية بالمناخ السلمي وحسن تنظيم بلادنا لهذا الاستحقاق الانتخابي، داعيا في هذا الاطار الى تعزيز التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخابات.



