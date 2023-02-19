وزارة الفلاحة: انتاج زيتون الزيت للموسم الحالي يقدر بحوالي 900 الف طن

يقدر انتاج زيتون الزيت للموسم الحالي بحوالي 900 الف طن، وهو ما يعادل 180 الف طن من الزيت مقابل 2ر1 مليون طن من الزيتون اي 240 الف طن من الزيت للموسم الفارط، حسب معطيات وزارة الفلاحة





واعتبرت الادارة العامة للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة، في بيانات نشرها الديوان الوطني للزيت مؤخرا، ان انتاج هذا الموسم، اقل بنسبة 15 بالمائة من المعدل الوطني للعشرية الاخيرة (211 الف طن من الزيت).



ويتصدر الوسط الغربي (سيدي بوزيد والقيروان والقصرين) المرتبة الاولى، بانتاج في حدود 76 الف طن من زيت الزيتون، اي بنسبة 42 بالمائة من الانتاج الوطني.





وتساهم جهة الشمال بنسبة 25 بالمائة والجنوب بنسبة 14 بالمائة، تليها جهة الساحل بنسبة 10 بالمائة وولاية صفاقس بنسبة 8 بالمائة من الانتاج الوطني.





وتحتل ولاية سيدي بوزيد المرتبة الاولى، على المستوى الوطني، بانتاج 38 الف طن من زيت الزيتون، اي بنسبة 21 بالمائة من مجموع الانتاج الوطني لهذا الموسم.





وبلغت نسبة تقدم الجني على المستوى الوطني الى غاية 15 فيفري 2023، اجماليا ما يقارب 97 بالمائة، ولتتراوح بنسبة 98 بالمائة بالشمال و 100 بالمائة بالساحل و 95 بالمائة بالوسط الغربي و 95 بالمائة بصفاقس و 100 بالجنوب.





وتراوحت اسعار الزيتون خلال الفترة الممتدة من 31 جانفي الى غاية 15 فيفيري 2023، بالشمال (1500- 4200 مليم/كلغ) و الساحل (2000-3800 مليم/كلغ) و الوسط (1700-4500 مليم/كلغ) والجنوب (2500-3900 مليم/كلغ) وصفاقس (4200-4500 مليم/كلغ).





ويشار الى ان الاسعار الاكثر تداولا، في الجهات خلال الفترة الممتدة، من 31 جانفي الى 15 فيفري 2023، قد تراوحت بين 2000 و 3200 مليم/كلغ.





وبلغت نسبة استخراج الزيت في اغلب الولايات، خلال نفس الفترة، بين 18 و 26 بالمائة وليدرك معدل نسبة استخراج الزيت 22 بالمائة.





وبلغ عدد المعاصر المفتوحة الى غاية 15 فيفري الجاري، حوالي 443 معصرة.





وناهزت اسعار الزيت بالجهات خلال الفترة المذكورة، بين 15 و 18 دينارا/لتر، (15 و 16 دينارا السعر الاكثر تداولا)، وذلك انطلاقا من المعاصر الى المستهلك المحلي.





