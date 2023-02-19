البطولة الإسبانية : ريال مدريد يفوز على أوساسونا ويقلص الفارق مع برشلونة

Publié le Dimanche 19 Février 2023 - 08:46 قراءة: 0 د, 50 ث
      
فاز ريال مدريد على مضيفه أوساسونا بهدفين دون رد أمس السبت ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من البطولة الإسبانية لكرة القدم.
وسجل ثنائية ريال مدريد كل من فيديريكو فالفيردي في الدقيقة (78) وماركو أسينسيو ( 90 ز1).
وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى (51) نقطة في المركز الثاني مقلصا الفارق مع برشلونة المتصدر (56) نقطة إلى خمس نقاط قبل مواجهة برشلونة وقادش اليوم الأحد في ختام الجولة، وبالمقابل توقف أوساسونا في المركز العاشر ب (30) نقطة.
وفي الجولة ذاتها، فاز ريال مايوركا على ضيفه فياريال بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع مايوركا رصيده إلى (31) نقطة، في المركز الثامن بفارق الأهداف عن فياريال صاحب المركز التاسع.
كما تغلب ريال بيتيس على ضيفه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف، ليرتفع بيتيس إلى (37) نقطة في المركز الخامس، ويتوقف رصيد بلد الوليد عند (24) نقطة، في المركز الرابع عشر.
وتعادل فريق سيلتا فيغو مع مضيفه ريال سوسيداد بهدف لكل فريق ليرتفع سوسيداد برصيده إلى (43) نقطة في المركز الثالث، مقابل (24) نقطة لسيلتا فيغو في المركز الثالث عشر.

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