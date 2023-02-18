كأس الاتحاد الافريقي: " نسعى لتشريف الاتحاد المنستيري وكرة القدم التونسية // المدرب المساعد عماد بن يونس//

قال المدرب المساعد للاتحاد المنستيري عماد بن يونس في تصريح نقلته الصفحة الرسمية للاتحاد ان اجواء الفريق طيبة في باماكو وان الفريق سيعمل على الظهور بوجه مشرف ويقدم اداء يليق بالاتحاد المنستيري وكرة القدم التونسية واصفا ظروف الاقامة بالممتازة.كما اكد رئيس الوفد طارق الصيادي ان الظروف بباماكو مريحة مشيرا الى ان درجات الحرارة تتراوح بين 36 و39 درجة في النهار كما تبدو الحرارة شديدة ليلا معربا عن امله ان يتاقلم اللاعبون مع الظروف المناخية ليكونوا جاهزين ليوم المباراةوكان وفد الاتحاد المنستيري وصل فجر امس الى العاصمة المالية باماكو واجرى حصة تدريبية اولى ستعقبها اليوم السبت حصة ثانية بملعب المباراة... وغاب عن الرحلة بالخصوص علاء الدين الدريدي و هيثم بكار لدواع صحية. .يذكر أنّ الاتحاد الرياضي المنستيري يحتل صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، مناصفة مع فريق تي بي مازيمبي الذي فاز بدوره في الجولة الافتتاحية على ريال باماكو بنتيجة 3 - 1ويبحث الاتحاد المنستيري عن تحقيق الانتصار الثاني على التوالي ووضع قدم في الدور ربع النهائي لمسابقة كاسحاد الافريقي لكرة القدم عندما يلاقي ريال باماكاو، غدا الأحد ، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات للمسابقة