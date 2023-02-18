دورة كاس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو - المنتخب التونسي يحرز ميداليتين برونزيتين

دورة كاس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو - المنتخب التونسي يحرز ميداليتين برونزيتين

Publié le Samedi 18 Février 2023 - 08:29 قراءة: 0 د, 21 ث
      
احرز المنتخب التونسي للتايكواندو ميداليتين برونزيتين في اليوم الأول من منافسات دورة كأس رئيس الاتحاد الدولي (المنطقة الافريقية).
وتحصل على البرونزيتين جاسر العويني في وزن اقل من 68 كلغ وشيماء التومي في وزن تحت 57 كلغ.

يذكر ان المنتخب التونسي يشارك في هذه الدورة ب11 رياضيا هم فراس القطوسي وجاسر العويني وجهاد المثلوثي وياسين البرهومي وشيماء التومي واكرام الظاهري ومعتز العيساوي ووفاء المزغوني ومحمود جراد ومحمد ابراهمي وعبد الله عمري.

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