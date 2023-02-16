خصصت جلسة عمل، اليوم الخميس بمقرّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بين وزير التعليم العالي منصف بوكثير وسفير المجر بتونس لايوس مايل، للمنح الجامعية المسندة لفائدة الطلبة التونسيين.



وتم بالمناسبة إمضاء تجديد اتفاق برنامج التعاون الثنائي بين تونس والمجر للفترة الممتدة من 2023 الى 2025 المتعلّق ببرنامج المنح الجامعية "ستيباندم هانغاريكوم" (Stipendium Hungaricum) والذي ينص على أن تسند المجر سنويا 200 منحة جامعيّة لفائدة الطلبة التونسييّن لمتابعة الدراسة في المؤسّسات الجامعية المجرية، حسب بلاغ للوزارة.



وتشمل هذه المنح الإعفاء من مصاريف التسجيل الجامعي، والإقامة الجامعية، ومنحة شهرية وفقا للمرحلة الجامعيّة، والتأمين على المرض، واستعمال الخدمات المكتبية المجانية.



وتسند هذه المنح للطلبة التونسيين لمتابعة الدراسة في مرحلة جامعية كاملة موزعة على مستويات الإجازة والماجستير والدكتوراه في المؤسّسات الجامعية المجرية وذلك في عديد الاختصاصات التي تشمل العلوم الطبيّة والصحيّة، والعلوم الفلاحية، والفنون والإنسانيات، والعلوم الاجتماعية، والإعلامية وعلوم تكنولوجيا المعلومات، والعلوم القانونية، والعلوم الاقتصادية، والعلوم الهندسيّة، وعلوم الرياضة، والعلوم الطبيعية، والفنون، والتربية الفنية، والعلوم السياسية والحوكمة، ومجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



كما مثّل موكب إمضاء تجديد الاتّفاق فرصة لتناول آفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتثمين نتائجه في إطار توجّهات الدولة نحو إرساء اقتصاد المعرفة.



وحضر الجلسة بالخصوص رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للتعاون الدولي وممثلا عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.





