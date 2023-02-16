بنزرت: فتح بحث تحقيقي ضد موظفين بإحدى بلديات الجهة من اجل تهمتي الاختلاس والتدليس

افاد الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت والمساعد الأول لوكيل الجمهورية وليد عاش بالله ، بأن النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي ضد موظفين بإحدى بلديات ولاية بنزرت من بينهما وكيل مقابيض وكل من ستكشف عنه الأبحاث وذلك من اجل " تعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره كتعمده التصرف دون وجه حق في أموال خاصة وعمومية واختلاسها والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك " طبقا للفصول 32و82و96و99و172و175و176و177و178 من المجلة الجزائية.



وبين المصدر ذاته ان واقعة الحال تعود الى شكاية تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة تعلقت باستيلاء موظف عمومي لاحدى البلديات على أموال عمومية ، تولى باحث البداية سماعه بشان ما نسب اليه من تهم افضت الى اعترافه بها وإقرارها.



وفي ذات السياق أشار الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية ببنزرت وليد عاش بالله الى ان النيابة العمومية تولت فتح بحث تحقيقي ضد نفس وكيل المقابيض واحد الأشخاص من اجل نفس الجرائم والتهم سابقة الذكر ، وذلك مباشرة عقب شكاية تقدم بها شخص ثالث ضد ابن اخته ووكيل المقابيض بذات البلدية فحواها التواطئ على تدليس عقد ضمان عينية لعقار على ملكه تحصل بموجبه ابن اخت الشاكي على قروض بنكية ، حيث تم اجراء السماعات معهما من قبل باحث البداية في انتظار استكمال بقية الإجراءات .



