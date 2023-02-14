تنظيم الدورة العاشرة لصالون ريادة الأعمال يومي 22 و23 فيفري 2023 بمدينة الثقافة

تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد الدورة العاشرة لصالون ريادة الأعمال وذلك يومي 22 و23 فيفري 2023، حضوريا بمدينة الثقافة في تونس وافتراضيا عبر منصة .Eventoo



وأوضحت الوكالة، وفق بلاغ أصدرته، الثلاثاء، أن هذه الدورة، التّي أطلق عليها /مهرجان تونس لريادة الأعمال/ ستسلط الضوء على موضوع /النساء القيادات ورائدات الأعمال/.



ويتخلل برنامج التظاهرة حلقات نقاش ومداخلات تبرز أهمية تموقع المرأة كعنصر فاعل في التنمية الاقتصادية والتحديات التي يفرضها تعزيز هذه الفاعلية.



كما يتضمن البرنامج ورشات تأطير وتوجيه يؤمنها خبراء ومدربين في تنمية القدرات والمهارات التقنية.



كما سيتم تنظيم لقاءات ثنائية بين المشاركين المهنيين من تونس في ما بينهم وكذلك مع البعثات الأجنبية والإفريقية بالإضافة إلى تنظيم فقرات احتفالية.





وورد بالبلاغ ذاته، أن غرفة التجارة والصناعة في تونس على استقطاب بعثات أجنبية وخاصة إفريقية لتعزيز إقامة شراكات تونسية أجنبية للتعريف بتطور منظومة الريادة ومزايا الاستثمار بتونس.



