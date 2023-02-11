وزير الخارجية يتحادث هاتفيا مع نظيرته الليبية

وزير الخارجية يتحادث هاتفيا مع نظيرته الليبية

Publié le Samedi 11 Février 2023 - 09:02 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، يوم أمس الجمعة مكالمة هاتفية مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش
وأفادت وزارة الخارجية في بلاغ أن عمار استعرض في اتصاله مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، "روابط الأخوة العريقة و علاقات التعاون المتينة التي تربط البلدين وسبل الارتقاء بها في شتى الميادين والأصعدة، بما يستجيب لتطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين"

وتلقى نبيل عمار من الوزيرة المنقوش التهاني بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية في هذا المنصب وتمنياتها الصادقة له، بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة.

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