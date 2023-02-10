رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي من أجل انطلاقة موفقة في دور المجموعات

يستهل الترجي الرياضي التونسي غدا السبت مشواره في دور المجموعات بمسابقة كأس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم بملاقاة نادي المريخ السوداني على ملعب حمادي العقربي برادس برغبة تحقيق انطلاقة موفقة لتاكيد طموحاته العريضة في استعادة اللقب القاري.





وبعد التوفق وسط الأسبوع الجاري في التأهل لمرحلة البلاي أوف لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في المركز الأول وضمان نقاط الحوافز

الاربع، سيوجه أبناء المدرب نبيل معلول تركيزهم الى المشاركة القارية وسيخوضون اللقاء بشعار الفوز دون سواه حرصا منهم على تصدر المجموعة الرابعة منذ الجولة الافتتاحية قبل الموقعتين الهامتين خلال الاسبوعين القادمين امام شباب بلوزداد الجزائري في ملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة والزمالك .المصري في ملعب حمادي العقربي برادس

ويتطلع فريق باب سويقة الى تأكيد الانتعاشة التي يمر بها منذ بداية العام الجديد بتحقيقه 6 انتصارات وتعادلين معولا في ذلك بالخصوص على جاهزية عديد العناصر التي أثبتت نجاعتها وقوتها الهجومية في المقابلات الأخيرة على غرار محمد علي بن رمضان وأنيس البدري فضلاً عن الليبي حمدو الهوني والمغربي صابر بوغرين.

ولئن تبدو حظوظ ممثل كرة القدم التونسية وافرة للخروج بالعلامة الكاملة باعتبار صعوبة مراسه على ارضه وامام جماهيره التي ينتظر ان تسجل حضورها باعداد كبيرة رغم عقوبة غلق الفيراج المسلطة من الكاف، فانّه يبقى مدعوا لتوخي الحيطة والحذر امام منافس استعد كما ينبغي لهذه المواجهة باجراء تربص اعدادي في مصر وسيحاول اللعب على امكانياته لاحداث المفاجاة من خلال غلق جميع المنافذ المؤدية الى مرماه مع الاعتماد على المباغتة عبر سلاح المرتدات.

وسيراهن المدرب البرازيلي للمريخ السوداني هيرون ريكاردو فيريرا في مسعاه للعودة الى الخرطوم بنتيجة إيجابية على أبرز اللاعبين من ذوي النزعة الهجومية في مقدمتهم رمضان عجب والجزولي نوح والبرازيليين ماتيوس كوتيلو وسيرجيو رافائيل.

وتعتبر مواجهة الغد هي الخامسة بين الفريقين في كأس رابطة الأبطال الافريقية في شكلها الحالي حيث سبق أن التقيا في الدور السادس عشر لنسخة 2010 وكانت الغلبة للترجي الرياضي ذهابا 3-0 فيما حسم التعادل الإيجابي 1-1 لقاء الإياب قبل ان يتجدد الموعد في نفس الدور لنسخة 2015 عندما فاز المريخ في الذهاب 1-0 قبل ان يتفوق الترجي الرياضي ايابا 2-1 لكنه فشل في المرور لدور المجموعات.

وتعود اخر مواجهة بين الفريقين الى عام 2017 في البطولة العربية للأندية البطلة بمصر حين فاز الترجي في لقاء الجولة الثانية لدور المجموعات بثنائية نظيفة ويمضي اثرها في طريقه نحو التتويج باللقب.

يذكر أنّ الترجي الرياضي الساعي للتتويج بكأس رابطة الأبطال الافريقية للمرة الخامسة في تاريخه بعد سنوات 1994 و2011 و2018 و2019 بلغ دور المجموعات من المسابقة اثر تجاوزه بلاتو يونايتد النيجيري في الدور التمهيدي الثاني بعد أن أعفي من خوض الدور الأول فيما وصل المريخ السوداني الى دور المجموعات على حساب أرتا سيد الجيبوتي في الدور الأول وأهلي طرابلس الليبي في الدور

التمهيدي الثاني.

يذكر ان المباراة ستنطلق على الساعة الخامسة مساء بقيادة الحكم الايفواري ابراهيم كاليو تراوري.











