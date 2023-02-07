المحكمة الإدارية تتلقى 3 طعون جديدة، وتنطلق غدا في التصريح بمنطوق أحكام الطور الأول من نزاع النتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

تلقّت المحكمة الإدارية ثلاثة طعون جديدة في سياق الطّور الأوّل من نزاع النّتائج الأوليّة للدّورة الثّانية من الانتخابات التّشريعيّة، وفق ما صرح به اليوم الثلاثاء، ل(وات) رئيس وحدة الاتّصال والإعلام بالمحكمة الإداريّة القاضي فيصل بوقرّة .



وأضاف بوقرة أنه تمّ تعيين جلسة مرافعة بشأن هذه الطعون بتاريخ اليوم، ليبلغ بذلك مجموع الطّعون تسعة وثلاثون (39) طعنا.



وذكر أنّ الدّائرة الاستئنافيّة المتعهّدة بملفّ طعن مرفوع من مترشّح عن الدّائرة الانتخابيّة الحامّة - الحامّة الغربيّة - ولاية ڨابس كانت قد صرّحت منذ يوم الجمعة الفارط 3 فيفري برفض الطّعن شكلا.



كما أفاد رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية بأن طور التّصريح بمنطوق كافّة الأحكام الصّادرة عن الدّوائر الاستئنافيّة ينطلق بداية من يوم غد الأربعاء 8 فيفري إلى غاية يوم السبت 11 فيفري 2023 .



يُذكر أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.





