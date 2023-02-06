ولايات الساحل وصفاقس تشهد اضطرابا محدودا في توزيع مياه الشرب من 7 إلى 27 فيفري 2023

ولايات الساحل وصفاقس تشهد اضطرابا محدودا في توزيع مياه الشرب من 7 إلى 27 فيفري 2023

Publié le Lundi 06 Février 2023 - 11:30 قراءة: 0 د, 40 ث
      
ستشهد ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية وصفاقس اضطرابات محدودة، في الزمان والمكان، في عمليّة توزيع مياه الشرب من 7 وحتّى 27 فيفري 2023، وفق ما أكّدته الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

وأوضحت الشركة، في بلاغ أصدرته، الإثنين، أنّ هذه الإضطرابات تأتي تبعا لبرمجة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال والإدارة العامّة للسدود والاشغال المائية الكبرى إيقاف تشغيل قنال مجردة/الوطن القبلي للصيانة وإعادة تأهيل سد العروسية خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 27 فيفري 2023 ممّا سينجر عنه نقص في الموارد المائية المزوّدة للمنظومة المائيّة بلي/الوطن القبلي والساحل وصفاقس.

وتأتي هذه الاشغال، وفق المصدر ذاته، في إطار برنامج الصيانة السنوية وضمانا لتزويد المواطنين بمياه الشرب بشكل عادي، خاصّة، خلال صائفة 2023.

وسيتم الإعلان عن اسئناف توزيع الماء الصالح للشرب بولايات الساحل الثلاث وصفاقس بعد إستكمال الأشغال وإعادة تشغيل قنال مجردة/الوطن القبلي.

م/نادية

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