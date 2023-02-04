حلت اليوم السبت بولاية مدنين، القافلة الصحية المجانية التي تنظمها جمعية "ONE DAY ONE DREAM" تحت اشراف وزارتي الصحة العمومية والشؤون الاجتماعية بتنسيق من ادارتيهما الجهويتين والسلط الجهوية بولاية مدنين، وذلك ضمن مبادرة تضامنية انسانية تحت شعار "تونس الكل لاباس " لتقريب الخدمات من مرضى الجهات الداخلية ومعاضدة جهود اطباء الاختصاص بالجهة.



ومنذ الصباح، توزع اطباء هذه القافلة ال27 الوافدين من خارج الولاية بمعاضدة من عدد اخر من اطباء القطاع العام والخاص بالجهة الى 4 فرق، فريق بالمستشفى الجامعي بمدنين، واخر بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بجربة، وفريق ثالث بالمستشفى المحلي ببني خداش، وفريق رابع باحدى مصحات جزيرة جربة، للقيام بعمليات مجانية في اختصاص طب العيون لفائدة 30 مريضا.



ورغم سوء الاحوال الجوية، اقبل المرضى بكثافة للاستفادة من خدمات القافلة، التى تعتبر فرصة هامة بالنسبة لهم في ظل النقص الحاد في اطباء الاختصاص بالمستشفيات العمومية وخاصة للفئات محدودة الدخل التي تعطى لها الاولوية في مثل هذه القوافل، وفق منسقة القافلة بجربة الدكتورة ايناس القماطي.



واكدت القماطي ل"وات" ان الاطباء سيبقون على ذمة المرضى طيلة اليوم وسيواصلون القيام بالعيادات الى حين استكمال اخر المسجلين والمرضى الوافدين، مشيرة الى ان عدة اختصاصات متاحة لمرضى الجهة من امراض النساء والاطفال والمعدة والغدد والبرد والمفاصل والقلب والشرايين والجلدية وغيرها من الاختصاصات، بعضها في كل المستشفيات الثلاثة التي حلت بها القافلة، وبعض الاختصاصات الاخرى توجد في مستشفى دون اخر.



ولفتت الى انه سيتم ايضا اجراء عمليات جراحية على 10 اطفال بالمستشفى الجامعي بمدنين، فيما خصصت احدى المصحات بجربة لاجراء 30 عملية على العيون، الى جانب وضع عدد من المخابر لمجموعة من الادوية على ذمة المرضى، وتوفير عدد من النظارات الطبية، مضيفة اهمية القافلة في اتاحة الفرصة للمرضى لمتابعة وضعهم الصحي، بايفادهم الى مستشفيات اخرى من خارج الولاية.



وفي جزيرة جربة، خصص قسم "الكوفيد" الجديد، لاحتضان العيادات في اطار هذه القافلة، الى جانب تركيز خيام امام هذا القسم لتنظيم المرضى بمشاركة مكونات المجتمع المدني الذي لا يغيب عن مثل هذه المناسبات، التي تلقى الاقبال المواطني الكبير، مستقبلا بالورود اعضاء القافلة، تثمينا لعملهم الانساني التطوعي النبيل.





