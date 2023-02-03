مشروع "مكتبات الخيال" يفتتح غدا السبت بمدرسة ساحة المعتمدية بعيد دراهم مكتبة "بشيرة بن مراد"

أعلنت جمعية "متطوعون" بوعرادة عن افتتاح يوم غد السبت مكتبة "بشيرة بن مراد" بمدرسة ساحة المعتمدية بمدينة عين دراهم من ولاية جندوبة بدعم من الجمعية ودار الكتاب بتونس ومؤسسة تونس التنمية والمعهد العربي لحقوق الانسان.





وبحسب بلاغ لجمعية "متطوعون" بوعرادة تندرج هذه المكتبة، التي تتضمن أكثر من 1000 كتاب موجه للطفل، في إطار مشروع "مكتبات الخيال" الذي يهدف إلى إحداث 100 مكتبة بالمدارس الريفية وهو مشروع تنويري انطلق بمبادرة فردية للكاتب كمال الرياحي ايمانا منه برفع الكتاب كسلاح في وجه الجهل والإرهاب



وأضاف البلاغ أن هذه المكتبة ستكون متاحة للتلاميذ والعائلة التربوية بعد انتهاء العطلة المدرسية لنصف الثلاثي الثاني



وتجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة التي تضم أكثر من 400 تلميذ وتلميذة تعد الخامسة من نوعها في إطار برنامج "مكتبات الخيال " حيث سبق وأن تم تركيز 4 مكتبات بمناطق ريفية من ولاية سليانة هي مكتبة "محمود المسعدي" بمدرسة "بوجليدة" وتحتوي على 1600 كتاب موجه للطفل وجناح خاص بالأسرة التربوية ومكتبة ثانية بمدرسة بيجقة ببوعرادة "مكتبة الشاعر أولاد أحمد" وتحتوي على 1000 كتاب للطفل باللغات العربية والفرنسية والأنجليزية ومكتبة ثالثة بمدرسة بوجليدة ومكتبة رابعة "مكتبة لينا بن مهني" بمدرسة عين قسيل بوعرادة



وجدد المشرفون على مشروع "مكتبات الخيال" دعوتهم عموم المواطنين والمواطنات والمثقفين والمثقفات ومكونات المجتمع المدني وأصحاب المؤسسات إلى الانخراط في دعم هذا المشروع التنويري الطموح الموجه إلى الأطفال من أجل بناء جيل مثقف ومتوازن وناشئة تفكر وتبدع لمواجهة جميع أشكال الجهل والعنف والتطرف



