المرصد التونسي للمياه تلقى 148 بلاغا من المواطنين بشان انتهاك الحق في المياه خلال جانفي 2023

المرصد التونسي للمياه تلقى 148 بلاغا من المواطنين بشان انتهاك الحق في المياه خلال جانفي 2023

Publié le Jeudi 02 Février 2023 - 21:57 قراءة: 0 د, 44 ث
      
كشف المرصد التونسي للمياه ان حصيلة الرّصد والبلاغات الواردة على موقع الالكتروني المتخصص في رصد مشاكل امدادات المياه من قبل المواطنين بلغت 148 بلاغا خلال شهر جانفي 2023.

وأضاف المرصد، في بلاغ نشره على حسابه على شبكة التواصل فايس بوك، أن البلاغات الصادرة عن المواطنين تعلقت بإنقطاعات غير معلنة من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و تسربات في الشبكة وحركات إحتجاجية.

وبين انه تلقى 108 بلاغات تتعلّق بانقطاعات في امدادات المياه و17 بلاغا تتصل بالتسريبات على الشبكة وبلاغين بشان توفير مياه غير صالحة للشرب و21 تحرك احتجاجي.

وتصدرت ولاية قابس قائمة الجهات الاكثر تبليغا عن مشاكل المياه بـ 14 بلاغا تليها ولاية بن عروس ب13 بلاغا وقد صدرت البلاغات عن مواطني جميع الجهات باستثناء ولاية باجة.

وكان المرصد التونسي للمياه أعلن، يوم 8 جانفي 2023 وفي اطار خارطة العطش، انه تلقى زهاء 2299 بلاغا صادرا عن المواطنين خلال 2022 تتصل بانتهاكات الحق في الماء في تونس.


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