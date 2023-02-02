أفاد رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية فيصل بوقرّة، بأن المحكمة تلقت منذ يوم أمس الأربعاء وإلى غاية السّاعة الخامسة والنصف من مساء اليوم الخميس، 14 طعنا في إطار نزاع النتائج الأولية للدورة الثّانية للانتخابات التشريعية.



وأضاف بوقرة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ جلسات المرافعة المتعلقة بهذه الطعون انطلقت اليوم الخميس، على أن يتم التصريح بأحكام جلسة اليوم غدا الجمعة، مشيرا الى أنه سيتم عقد جلستي مرافعة غدا الجمعة وبعد غد السبت (3 و4 فيفري الجاري).



وأكد أنّ تلقّي الطّعون وتعهّد الدّوائر الاستئنافية بملفّات القضايا يتواصل طبقا للصّيغ والٱجال والإجراءات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.



يشار إلى أنّه وفقا لمقتضيات الفصل 145 من القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.



كما ينص الفصل على أن تُعقد جلسات المرافعة بخصوص طعون الطّور الأوّل من التّقاضي في غضون ثلاثة أيّام من ترسيم العرائض، ويكون التّصريح بمنطوق الأحكام الصّادرة بشأنها في غضون خمسة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة، على أن تُعلم المحكمة الأطراف بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ التّصريح به.



يذكر أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كانت أعلنت يوم 30 جانفي 2023 عن النتائج الأوّلية للدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التي جرت يوم 29 من نفس الشهر.



وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات، في أجل لا يتجاوز السبت 4 مارس 2023، وذلك إثر انقضاء كافة الطعون والبتّ فيها من قبل المحكمة الإدارية، وفق تصريح لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.



