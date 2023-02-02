المنستير: تخصيص أكثر من 1 مليون دينار لصيانة المكتبة الجهوية

تتواصل أشغال صيانة المكتبة الجهوية بالمنستير منذ 20 جانفى 2023 بكلفة 1 مليون و300 ألف دينار وهو اعتماد خصصته وزارة الشؤون الثقافية وفق ما أفادت نعيمة خليفة مديرة المكتبة الجهوية بالمنستير في تصريح اليوم لوات.



وتشمل مكوّنات المشروع الذي ينتظر استكمال تنفيذه بعد سبعة أشهر صيانة أسطح المكتبة، وشبكات الكهرباء، والماء، والتطهير، والتسخين علاوة على تغير الواجهة الخارجية للمكتبة إذ يعاني المبنى خاصة من الرطوبة وتسرب المياه إلى جانب تصدع حيطانه.

وتضم هذه المكتبة في الطابق السفلي أقسام الأطفال، والإعارة والدوريات وفي الطابق الأوّل قاعة الشباب وقاعة الكهول وقاعة متعددة الاختصاصات (الإعلامية وغيرها).

وقررت لجنة مجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالمنستير سنة 2017 غلق الطابق الأوّل من المكتبة العمومية نظرا لأنّه أصبح يهدد سلامة العاملين بها وروادها. وكان الأهالي والمجتمع المدني بالمنستير طالبوا منذ أكثر من 10 سنوات بالتدخل لصيانة المكتبة الجهوية التي تستقطب شريحة كبيرة من الطلبة والتلاميذ والكهول والباحثين.

وسيقع في الأثناء تركيز نواة مكتبة للأطفال بمقر جمعية صيانة مدينة المنستير بمعلم دار الشرع بحومة الشراقة بالمنستير في انتظار إعادة فتح المكتبة حسب ذات المصدر.

وتعدّ المكتبة الجهوية بالمنستير في رصيدها 39 ألفا و926 عنوان بالعربية، و17 ألفا و641 عنوان بالفرنسية من بينها في قسم الأطفال 12 ألفا و891 عنوان باللغة العربية ، و2505 عنوان بلغات غير عربية، وبقسمي الشباب والكهول 27 ألفا و35 عنوان بالعربية 15136 عنوان غير عربي حسب ما أكدته نعيمة خليفة.



