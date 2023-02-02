تايكواندو: تونس تحرز 3 ميداليات في دورة الفجيرة المفتوحة وكأس العرب

أحرز المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو 3 ميداليات منها ذهبية واحدة في دورة الفجيرة المفتوحة وكأس العرب الجارية بدولة الامارات العربية المتحدة من 2 الى 7 فيفري الجاري

وتوزعت الميداليات الثلاث الى ذهبية تحصلت عليها شيماء التومي في وزن أقل من 57 كلغ وفضية تحصل عليها ياسين التومي في وزن أقل من 68 كلغ فيما اكتفت اكرام الظاهري بالبرونزية في وزن أقل من 49 كلغ.



