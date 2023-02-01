البنك المركزي: ارتفاع معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى 96ر7 بالمائة خلال شهر جانفي 2023

Publié le Mercredi 01 Février 2023 - 11:52 قراءة: 0 د, 37 ث
      
حافظ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية على نسقه التصاعدي، ليصل إلى 96ر7 بالمائة خلال شهر جانفي 2023، مقابل 26ر7 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2022، وفق معطيات صادرة، الاربعاء، على البنك المركزي التونسي.

وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية مستوى 19ر6 بالمائة و 15ر6 بالمائة، على التوالي، خلال شهري جانفي 2022 و جانفي 2021.


ويعود ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية، إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب 75 نقطة لتصل إلى 8 بالمائة، بناء على قرار اتخذه مجلس إدارة البنك المركزي يوم 30 ديسمبر 2022.


ويهدف البنك المركزي التونسي من خلال هذا الجراء ، الى تقليص المنحى التصاعدي للتضخم وإعادته إلأى مستويات مستدامة، من أجل حماية المقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على مخزون الموجودات من العملة الأجنبية وتهيئة الظروف لانتعاش اقتصادي سليم ومستدام.








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