باجة: وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 6

باجة: وفاة شخصين وإصابة 10 آخرين في حادث مرور بالطريق الوطنية رقم 6

Publié le Lundi 30 Janvier 2023 - 15:52 قراءة: 0 د, 25 ث
      
جدّ، بعد ظهر اليوم الاثنين، حادث مرور مروّع بالطريق الوطنية رقم 6 على مستوى منطقة الرحايات من معتمدية باجة الشمالية، أسفر عن وفاة شخصين على عين المكان واصابة 10 آخرين باصابات متفاوتة الخطورة، وفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بباجة وكالة تونس افريقيا للانباء.

وتتمثل صورة الحادث، وفق المعطيات الأوليّة، في اصطدام شاحنة ثقيلة مع عدد كبير من السيارات، ما أدّى الى انقلاب عدد من السيارات وهلاك شخصين مع إصابة 10 أشخاص تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بباجة لتلقي الإسعافات اللّازمة.

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