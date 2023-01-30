الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو الراغبين في العمل في اطار التعاون الفني الى الإطلاع على عروضها عبر وسائل الاتصال الخاصة بها

أكدت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أن جميع العروض الواردة على الوكالة يتم الإعلان عنها وبصفة حصرية عن طريق وسائل الإتصال الرسمية الخاصة بها .
ودعت الوكالة في بلاغ لها اليوم الإثنين، الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني الى الإطلاع حصريا على العروض الواردة ضمن العناوين التالية
البوابة الإلكترونية للوكالة
www.atct.tn
والصفحة الرسمية للوكالة على الفايس بوك
httpss://www.facebook./com/agence.tct
الصفحة الرسمية للوكالة على تويتر
httpss://twitter.com/ATCTunisie
وصفحة الوكالة على أنستغرام
httpss://www.instagram.com/atct.tunisia/?hl=fr
وصفحة الوكالة على يوتيوب
httpss://www.youtube.com/channel/UCSi3KSuyodpUaulZfBRtDAQ
وصفحة الوكالة على لينكد
httpss://www.linkedin.com/in/agence-tunisienne-de-coop
وأوضحت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عروض العمل بالخارج أو البلاغات المنشورة بمواقع وصفحات أخرى بما في ذلك المنسوبة إليها.
ودعت الوكالة في بلاغ لها اليوم الإثنين، الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني الى الإطلاع حصريا على العروض الواردة ضمن العناوين التالية
البوابة الإلكترونية للوكالة
www.atct.tn
والصفحة الرسمية للوكالة على الفايس بوك
httpss://www.facebook./com/agence.tct
الصفحة الرسمية للوكالة على تويتر
httpss://twitter.com/ATCTunisie
وصفحة الوكالة على أنستغرام
httpss://www.instagram.com/atct.tunisia/?hl=fr
وصفحة الوكالة على يوتيوب
httpss://www.youtube.com/channel/UCSi3KSuyodpUaulZfBRtDAQ
وصفحة الوكالة على لينكد
httpss://www.linkedin.com/in/agence-tunisienne-de-coop
وأوضحت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عروض العمل بالخارج أو البلاغات المنشورة بمواقع وصفحات أخرى بما في ذلك المنسوبة إليها.
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