الوكالة التونسية للتعاون الفني تدعو الراغبين في العمل في اطار التعاون الفني الى الإطلاع على عروضها عبر وسائل الاتصال الخاصة بها

أكدت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أن جميع العروض الواردة على الوكالة يتم الإعلان عنها وبصفة حصرية عن طريق وسائل الإتصال الرسمية الخاصة بها .



ودعت الوكالة في بلاغ لها اليوم الإثنين، الراغبين في العمل في إطار التعاون الفني الى الإطلاع حصريا على العروض الواردة ضمن العناوين التالية



البوابة الإلكترونية للوكالة

www.atct.tn

والصفحة الرسمية للوكالة على الفايس بوك

httpss://www.facebook./com/agence.tct

الصفحة الرسمية للوكالة على تويتر

httpss://twitter.com/ATCTunisie

وصفحة الوكالة على أنستغرام

httpss://www.instagram.com/atct.tunisia/?hl=fr

وصفحة الوكالة على يوتيوب

httpss://www.youtube.com/channel/UCSi3KSuyodpUaulZfBRtDAQ

وصفحة الوكالة على لينكد

httpss://www.linkedin.com/in/agence-tunisienne-de-coop



وأوضحت الوكالة التونسية للتعاون الفني، أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن عروض العمل بالخارج أو البلاغات المنشورة بمواقع وصفحات أخرى بما في ذلك المنسوبة إليها.



