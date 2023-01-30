أكد طارق فرجاوي المدير العام للحي الوطني الرياضي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين عدم ورود أي مراسلة على الحي الوطني الرياضي سواء من الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) او الترجي الرياضي التونسي تشير الى عدم تأهيل مدارج المنعرجين الشمالي والجنوبي لملعب حمادي العقربي برادس لاحتضان جماهير الفرق التونسية في المباريات القارية.

وأشار الى أنّ الحي الوطني الرياضي لا يمكنه التفاعل مع هذا الموضوع في غياب مراسلة صادرة من جهة رسمية.

وكان الترجي الرياضي قد أصدر بيانا أفاد خلاله أنّ الكاف قرر غلق مدارج المنعرجين الجنوبي والشمالي بسبب عدم وجود الكراسي بهما وهو الشرط الذي تفرضه لجنة المسابقات للسماح للجماهير بالدخول الى هذه المدارج.

وطالب الترجي الرياضي، ممثل كرة القدم التونسية في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية، من السلط المعنية وخاصة ادارة الحي الوطني الرياضي تجاوز هذا الاشكال في أقرب وقت وتوفير الكراسي بالمنعرجين حتى لا يحرم الفريق من نحو 30 ألف مشجع في مبارياته القارية من جهة وحتى لا تتأثر حظوظه في التأهل للأدوار المتقدمة من مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية من جهة اخرى.

ويخوض الترجي الرياضي دور المجموعات في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية ضمن المجموعة الرابعة الى جانب الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.

ويستهل فريق باب سويقة مشواره في دور المجموعات في 11 فيفري القادم باستقبال المريخ السوداني.



