حزب العمال يعتبر نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية "هزيلة رغم شبهات التزوير"

حزب العمال يعتبر نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية "هزيلة رغم شبهات التزوير"

Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 - 22:12 قراءة: 0 د, 54 ث
      
لاحظ حزب العمال ان نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي بلغت 11,3 بالمائة اليوم الأحد، جاءت "هزيلة .. رغم شبهات التزوير وما رافق العملية من تضييق على الإعلاميين والمراقبين ومن تكتم رؤساء المراكز طوال اليوم على نسب المشاركة".

واعتبر في بيان له مساء اليوم الاحد، إن "المقاطعة هي عقاب صريح لقيس سعيد ورفض لخياراته وصفعة له ولأتباعه الذين يصفقون للدوس على إرادة الشعب وتطلعاته"، على حد تعبيره.

وأضاف إن "غالبية الشعب واجهت مرة أخرى المسخرة بمواصلة المقاطعة الواسعة رفضا منها لمسار الانقلاب وللبرلمان الصوري وفاقد الشرعية الذي سيستعمله قيس سعيد لإضفاء شرعية على حكمه الفردي المطلق وخياراته اللاوطنية واللاشعبية".

وقال إن البرلمان الذي "سينصب بناء على هذه المسخرة هو برلمان غير ممثل وفاقد لكل شرعية ومشروعية ومصيره مزبلة التاريخ"، مشددا على وجوب العمل على "إسقاطه مثله مثل كل المؤسسات التي نصبها سعيد منذ انقلاب 25 جويلية".

كما دعا حزب العمال "الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى تنسيق الجهود من أجل التصدي للاستبداد الشعبوي الزاحف والمدمر لتونس وطنا وشعبا والتحرك بشكل عاجل للتخلص من كامل منظومة التبعية والتفقير والفساد"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.



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