جائزة البرتغال الكبرى للجيدو - التونسية سارة المزوغي تخرج منذ الدور الثاني

خرجت لاعبة الجيدو التونسية سارة المزوغي اليوم الاحد من الدور الثاني لوزن ما فوق 78 كلغ ضمن منافسات المجموعة الاولى لجائزة البرتغال الكبرى اثر خسارتها امام الهولندية كارين ستيفنسون.

واعفيت سارة المزوغي من خوض الدور الاول شانها في ذلك شان منافستها الهولندية.

وتعرف جائزة البرتغال الكبرى مشاركة 580 مصارعا (344 في صنف الرجال و236 في صنف السيدات) يمثلون 83 دولة.



