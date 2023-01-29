طالب الترجي الرياضي التونسي السلط المعنية وخاصة ادارة الحي الوطني الرياضي بتوفير الكراسي في مدارج المشجعين بالمنعرجين الشمالي والجنوبي بملعب حمادي العقربي برادس تحسبا لمباريات شيخ الاندية التونسية ضمن دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا التي ستنطلق خلال شهر فيفري القادم.

واوضح الترجي الرياضي في بلاغ له امس السبت عبر موقعه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي ان "لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم قد قررت غلق مدارج المنعرجين الشمالي والجنوبي بملعب حمادي العقربي برادس بسبب عدم وجود كراسي مخصصة للمتفرجين وهو الشرط الذي تفرضه لجنة المسابقات للسماح للجماهير بالدخول لهذه المدارج".

واضاف فريق باب سويقة في ذات البلاغ "على ضوء هذا القرار المتخذ من لجنة المسابقات بالهيكل القاري، فان الترجي الرياضي سيحرم من حوالي 30 الف مناصر في كل مباراة يخوضها على ارضية ميدانه بمناسبة مشاركته في كاس رابطة ابطال افريقيا وعلى هذا الاساس وبوصفه رافعا للراية الوطنية في المسابقة فان الترجي الرياضي يدعو ادارة الحي الوطني الرياضي الى توفير الكراسي في المنعرجين الشمالي والجنوبي حتى يتمكن الفريق من اللعب امام جماهيره في المنعرجين المذكورين وحتى لا تتاثر حظوظه في هذا الدور المتقدم من كاس رابطة ابطال افريقيا".

يذكر ان الترجي الرياضي يستضيف بمناسبة الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة لكاس رابطة ابطال افريقيا المريخ السوداني خلال شهر فيفري القادم وتضم المجموعة علاوة عن الترجي الرياضي والمريخ السوداني كل من الزمالك المصري وشباب بلوزداد الجزائري.



