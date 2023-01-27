بناء جسر على وادي بوهرتمة من معتمدية بلطة بوعوان بولاية جندوبة

قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة، ببناء جسر على وادي بوهرتمة مسلك الخليفات بمعتمدية بلطة بوعوان بكلفة جملية تقدر بـحوالي 775 ألف دينار ممول من طرف ميزانية الدولة.



وتم بناء الجسر وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان الجمعة، في إطار فك العزلة بين منطقة الخليفات من معتمدية بلطة بوعوان والطريق الجهوية 53 الرابطة بين بوسالم و فرنانة وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخاصة التلاميذ بالجهة والحفاظ على سلامتهم

وتضمنت الأشغال انجاز منشأة مائية (3*5*(2.5*2.5)) على وادي بوهرتمة وانجاز طبقات الطريق وإنجاز طبقة التغليف السطحي وجهر الوادي وإنجاز أشغال الحماية بالحجارة المشبكة ومجاري المياه الإسمنتية و الحواجز الحديدية.



وتجدر الإشارة إلى أن تلاميذ المنطقة كانوا يتنقلون عبر قناة لنقل مياه سد بوهرتمة، يبلغ علوها حوالي 20 مترا من الوادي وذلك للوصول إلى المدرسة أو الطريق الجهوية 53 الرابطة بين بوسالم و فرنانة وهو المنفذ الوحيد عند نزول الأمطار وفيضان وادي بوهرتمة واستجابة لطلبات أهالي الجهة قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بجندوبة، بإنجاز الجسر المذكور.









