الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة 11 ت

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجرى لقاءاتها يوم الاثنين القادم 30 جانفي، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال:



المجموعة الأولى:

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي - النادي الرياضي الصفاقسي

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الهلال الرياضي الشابي - الملعب التونسي (دون حضور جمهور)

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين - الأمل الرياضي بحمام سوسة



المجموعة الثانية

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة

الأولمبي الباجي - الاتحاد الرياضي ببنقردان

في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد الرياضي المنستيري - المستقبل الرياضي بسليمان

في الملعب البلدي بالمتلوي

النجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بالرجيش



