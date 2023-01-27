الرابطة المحترفة الأولى: برنامج مباريات الجولة 11 ت

في ما يلي برنامج مباريات الجولة 11 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والتي ستجرى لقاءاتها يوم الاثنين القادم 30 جانفي، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الزوال:
المجموعة الأولى:
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - النادي الرياضي الصفاقسي
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الهلال الرياضي الشابي - الملعب التونسي (دون حضور جمهور)
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - الأمل الرياضي بحمام سوسة
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - أولمبيك سيدي بوزيد
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي - الاتحاد الرياضي ببنقردان
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - المستقبل الرياضي بسليمان
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بالرجيش
المجموعة الأولى:
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - النادي الرياضي الصفاقسي
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
في ملعب حمدة العواني بالقيروان
الهلال الرياضي الشابي - الملعب التونسي (دون حضور جمهور)
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الاتحاد الرياضي بتطاوين - الأمل الرياضي بحمام سوسة
المجموعة الثانية
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - أولمبيك سيدي بوزيد
في ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي - الاتحاد الرياضي ببنقردان
في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد الرياضي المنستيري - المستقبل الرياضي بسليمان
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي - المستقبل الرياضي بالرجيش
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