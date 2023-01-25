مثّل تحسين أداء منظومة مناظرات الانتداب والترقية وتطويرها في قطاع التعليم العالي، محور جلسة عمل، جمعت الثلاثاء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منصف بوكثير، بعدد من رؤساء لجان مناظرات انتداب وترقية المدرسين الباحثين.



وتطرق الحضور، خلال هذه الجلسة، الى جملة من النقاط المتعلقة بمناظرات انتداب وترقية المدرسين الباحثين، والمتمثّلة خاصة في توحيد شبكات التقييم بالنسبة لبعض الاختصاصات وتوفير منصة موحدة للكشف عن الانتحال العلمي وتحديد الاختصاصات وسير عمل لجان المناظرات والإشكاليات المطروحة من بعض المترشحين.





