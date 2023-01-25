قابس: تقدّم أشغال مشروع تدعيم الطريق الحزامية لمدينة قابس بنسبة 90 بالمائة

قابس: تقدّم أشغال مشروع تدعيم الطريق الحزامية لمدينة قابس بنسبة 90 بالمائة

Publié le Mercredi 25 Janvier 2023 - 23:08 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قدّمت أشغال مشروع تدعيم الطريق الحزامية لمدينة قابس بنسبة 90 بالمائة، ومن المنتظر استكمال هذه الأشغال في بداية شهر مارس القادم، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجهيز والاسكان، جمال بن ابراهيم، اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويشتمل هذا المشروع الذي تناهز كلفته 30 مليون دينار على قسطين يمتد كل منهما على طول 9 كلم، فيما يتضمن في مكوناته ازالة الخرسانة الاسفلتية القديمة وتعويضها بخرسانة جديدة، وتهيئة المفترقات، وانجاز أشغال التشوير الأفقي والعمودي، وترصيف كل من الرصيف الأوسط على طول 18 كلم ومدخل تبلبو، وتعبيد حواشي الطريق وتركيز وحدة لمراقبة الأوزان الثقيلة.

من جهة أخرى، أفاد بن ابراهميم بأنه سيتم تنوير الطريق الحزامية لمدينة قابس التي تمتد على طول 18 كلم، مشيرا الى أن طلب العروض الخاص بهذا المشروع قد صدر يوم 13 جانفي 2023 .

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