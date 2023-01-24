إطلاق مشروع تعاون تونسي ياباني لبعث المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات المعلومات

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 19:22 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء عن إطلاق مشروع التعاون التونسي الياباني تحت عنوان "نحو تركيز منوال تنمية الموارد البشرية لبعث المؤسسات الناشئة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال لفائدة الشباب والنساء".

ويهدف هذا المشروع، الذي سيمتد على ثلاث سنوات، إلى وضع برنامج للتكوين والمرافقة في إحداث الشركات الناشئة لفائدة أساتذة وطلبة المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية والشركاء الاقتصاديين مع الانفتاح على المؤسسات الجامعية والبحثية خاصة بالقطب التكنولوجي لبرج السدرية.
وحضر خلال الإعلان عن إطلاق هذا المشروع، أمس الاثنين، المنصف بوكثير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسفير اليابان بتونس تاكاشي أوزوغا، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي شوهاي أونو، والمستشار الخاص لرئيس جامعة Aizu اليابانية أتسوشي أزانو، ومدير المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج السدرية لزهر المناعي ومدير معهد علوم الإعلامية بجامعة Aizu عبد الرزاق بن عبد الله.




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