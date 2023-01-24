وزارات التربية والتعليم العالي والتكوين المهني تقر عطلة استثنائية يوم السبت 28 جانفي

Publié le Mardi 24 Janvier 2023 - 13:50 قراءة: 0 د, 24 ث
      
سيكون يوم السبت 28 جانفي عطلة استثنائية لفائدة التلاميذ والطلبة والمتكوّنين، حسب ما أعلنت عنه وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتشغيل والتكوين المهني.

وتاتي هذه العطلة تزامنا مع الدور الثاني من الانتخابات التشريعية المقررة يوم الاحد 29 جانفي 2023 في عدد من المؤسسات التربوية التي تتحول الى مراكز اقتراع تزامنا مع كل محطة انتخابية.

ويتنافس في الدور الثاني للانتخابات التشريعية 262 مترشحا للفوز بعضوية مجلس النواب الجديد بعد ان حسمت المنافسة في 23 دائرة خلال الدور الاول.



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