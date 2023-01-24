الجرندي ومساعد وزير الخارجية الياباني يبحثان تطوير العلاقات بين البلدين

مثّل اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي بمساعد وزير الشؤون الخارجية الياباني والمدير العام للشرق الأوسط وإفريقيا "كانسوكي ناقوكا" الاثنين، مناسبة استعرض خلالها الجانبان علاقات التعاون بين تونس واليابان وآفاق تطويرها.



كما تطرق اللقاء وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الثلاثاء، الإعداد لأهمّ الاستحقاقات الثنائية المقبلة على غرار الدورة الحادية عشرة للجنة المشتركة، إضافة إلى متابعة مخرجات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا- تيكاد-8، التي احتضنتها تونس في شهر أوت 2022.



وثمن الجانبان، ما تشهده العلاقات بين البلدين من زخم يعكس الإرادة المشتركة لمزيد الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي واستكشاف آفاق جديدة وواعدة للتعاون، بما يكفل إرساء شراكة فاعلة سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار التعاون بين تونس واليابان وإفريقيا.



في ذات السياق، أبرز الوزير الأهمية التي توليها تونس لتأمين متابعة دقيقة لنتائج اللقاء الذي جمع عن بُعد، يوم 26 أوت 2022، رئيس الجمهورية والوزير الأول الياباني وتجسيم المخرجات والتوصيات التي انبثقت عن ندوة "تيكاد-8"، داعيا إلى ضرورة إحكام التنسيق بين الجانبين في هذا الخصوص.



ومن جانبه، أشاد ناقوكا، الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس، بنجاح احتضان ندوة "تيكاد-8" ، مبرزا أن هذه الندوة تمثل رافدا جديدا لمزيد الارتقاء بالعلاقات بين البلدين. كما أعرب عن عزم بلاده على مواصلة دعمها لتونس وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والمالي ومزيد إثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية .



