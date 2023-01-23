تونس تدين إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد

أدانت تونس إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.



وأكدت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الاثنين، أن هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي شكل من الأشكال إلى حرية التعبير وإنما هو اعتداء على المبادئ والقيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وتحريض على العنف والكراهية وازدراء الأديان.



وحذرت تونس من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان واحترام مقدسات الشعوب والكتب السماوية.



يذكر أن المتطرف الدنماركي السويدي راسموس بالودان الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك قام بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية







