تونس تدين إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد

تونس تدين إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد

Publié le Lundi 23 Janvier 2023 - 20:18 قراءة: 0 د, 34 ث
      
أدانت تونس إقدام متطرفين سويديين على حرق نسخ من القرآن الكريم بمملكة السويد في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وأكدت تونس في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية مساء اليوم الاثنين، أن هذا الفعل الشنيع لا يمت بأي شكل من الأشكال إلى حرية التعبير وإنما هو اعتداء على المبادئ والقيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وتحريض على العنف والكراهية وازدراء الأديان.

وحذرت تونس من خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة، داعية إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل نشر قيم التسامح والتعايش بين الأديان واحترام مقدسات الشعوب والكتب السماوية.

يذكر أن المتطرف الدنماركي السويدي راسموس بالودان الذي يقود حزب مناهض للهجرة في الدنمارك قام بحرق مصحف في ستوكهولم بالسويد أمام مقر السفارة التركية



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260471



En continu...

Toutes les news...
الاثنين 23 جانفي 2023 | 2 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:07 17:37 15:14 12:38 07:28 05:58
Babnet
Babnet12° Babnet % 87 :الرطــوبة
تونــس Babnet
1.03 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
12°-614°-613°-413°-514°-7
  • Avoirs en devises
    22342,6

  • (23 jan)
  • Jours d'importation
    97
  •              1 € = 3,33362 DT        1$ =3,08185 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 jan)   1363,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   