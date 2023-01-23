وزير الخارجية يلتقي في طرابلس وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية

على هامش مشاركته في الاجتماع العربي التشاوري بطرابلس/ ليبيا، التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الاثنين، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد سالم الشهوبي.



وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يتناسب والروابط الأخوية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.



وأشاد الوزير الليبي بالدور الكبير والبنّاء التي ما انفكّت تلعبه تونس من أجل دعم الاستقرار والتنمية في بلاده.



من جانبه، جدّد وزير الخارجية موقف تونس المساند للشعب الليبي ووقوفها المستمرّ من أجل انجاح المسار السياسي التوافقي بين الليبيين بما يكرّس الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.



كما تطرقت المحادثات إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتنفيذ مخرجات الزيارة الأخيرة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تونس وايجاد الحلول لكافة المسائل المطروحة على مستوى التعاون الثنائي، وأهمية استغلال زيارات كبار المسؤولين في البلدين من أجل مزيد دفع التعاون الثنائي بينهما وتحقيق الشراكة الاقتصادية الفاعلة.



