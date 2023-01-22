بطولة العالم 2023 - الدور الرئيسي - كاس الرئيس - النتائج الكاملة لمقابلات السبت

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 07:27 قراءة: 0 د, 55 ث
      
فاز المنتخب التونسي لكرة اليد يوم ااسبت على نظيره المقدوني بنتيجة 33-28 في الجولة الثانية قبل الاخيرة من دور المجموعتين لمسابقة كاس الرئيس ضمن مونديال لكرة اليد (بولونيا - السويد 2023 ).
وتحصل اللاعب التونسي محمد امين درمول على جائزة افضل لاعب في المباراة.

ويلاقي المنتخب التونسي لكرة اليد يوم الاثنين في مباراة الجولة الاخيرة من دور المجموعتين منتخب الجزائر في "دربي" مغاربي شمال افريقي .
وفي نفس المجموعة فاز منتخب المغرب على نظيره الجزائري اليوم 28-27 . .

وفي الدور الرئيسي ضمن المنتخب المصري لكرة اليد العبور الى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد فوزه اليوم على نظيره البحريني بنتيجة 26-22 في اطار الجولة الثانية قبل الاخيرة من مقابلات الدور الرئيسي . .

في ما يلي نتائج مباريات اليوم السبت من منافسات الدور الرئيسي وكاس رئيس الاتحاد الدولي ضمن بطولة العالم لكرة اليد التي تحتضنهما حاليا بولونيا والسويد الى غاية 28 جانفي جاري :
السبت 21 جانفي 2023

الدور الرئيسي
المجموعة الثالثة
صربيا-الارجنتين 28- 22
قطر-النرويج 17-30
هولندا-المانيا 26-33

المجموعة الرابعة
البحرين- مصر 22-26
كرواتيا-بلجيكيا 34-26
الولايات المتحدة-الدانمارك 24-33
كاس رئيس الاتحاد الدولي

المجموعة الثانية
الجزائر-المغرب 27-28
تونس- مقدونيا الشمالية 33-28




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