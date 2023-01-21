وزير الفلاحة: سيتم تقديم مشروع مجلّة المياه لرئاسة الحكومة لعرضها على المجلس الوزاري

أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، استكمال مراجعة النصوص التشريعية لمجلّة المياه من قبل لجنة مختصّة وسيتم تقديم مشروع القانون لرئاسة الحكومة لعرضها على المجلس الوزاري للمصادقة.واعتبر حمزة، لدى إشرافه، بزغوان، على أشغال المجلس الجهوي للمياه تبعا للزيارة، التّي أدّاها، السبت، إلى الجهة، أنّ مجلّة المياه الجديدة ستساهم في الحد من ظاهرة الحفر العشوائي للآبار كما ستعمل على تنظيم عمل المجامع المائية.وأكد أن الوزارة أعدّت برنامجا لتأمين التزوّد بمياه الشرب على المدى القريب من خلال حفر آبار عميقة جديدة كما أنها تدرس مقترحات جهة زغوان لإحداث سدود وجلب مياه الشمال على المدى البعيد.يذكر أن والي زغوان، محمد العش، إلى جانب الاطارات العليا بوزارة الفلاحة المعنيين بقطاع المياه والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالجهة وعدد من المسؤولين الجهويين وممثلي المجتمع المدني وعدد من ورؤساء المجامع المائية بالجهة حضروا أشغال الجلسة، التّي خصّصت لمتابعة الوضعية الحالية للموارد المائية بالجهة والإشكاليات المطروحة للتزوّد بالماء الصالح للشرب في المناطق الريفية والحضرية والحلول المقترحة لتغذية المائدة المائية وتحسين التزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري.