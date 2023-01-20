عين دراهم سجلت تراكم ثلوج قاربت 16 صم خلال 24 ساعة المنقضية

غطت ثلوج سمكها 16 صم منطقة عين دراهم، خلال 24 ساعة الماضية، وبلغت 8 صم بمنطقة جبل سيدي احمد و 6 صم بنفزة المدنية في وقت سجلت فيه عدة مناطق نزول امطار بلغت 32 ميليمترا بمنطقة سجنان من ولاية بنزرت



وسجلت 10 ولايات نزول كميات من الأأمطار خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية علما وان كلا من جومين و راس الجبل والعالية ومنزل بورقيبة من ولاية من بنزرت سجلت كميات هامة .



وبلغت أعلى الكميات المسجلة بولاية باجة 16 ميلمترا بسد كساب في حين تلقت طبرقة التابعة لولاية جندوبة 25 مليمترا وكانت الكميات ضعيفة بولايات زعوان وسوسة وبن عروس وأريانه ونابل.



وشهدت مناطق غار الدماء وفرنانة وبلطة بوعوان والقراعة، من جانبها، نزول ثلوج أٌقل

وسجلت محطات الرياح هبوب رياح قوية قاربت 108 كلم في الساعة بكل من مقرن وطبرقة والنفيضة وتالة و72 كلم/س بالقصرين



وقاربت قوة الرياح 65 كلم في الساعة ببرج العامري وقليبية ونابل وبوسالم والمنستير والمهدية وتطاوين و 58 كلم/ س بكل من تونس قرطاج وسليانة ومدنين وجربة في حين شهدت توزر وتطاوين ورمادة ومطماطة ظهور دواوير رملية.



