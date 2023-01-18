الرابطة المحترفة الأولى : برنامج الجولة التاسعة

الرابطة المحترفة الأولى : برنامج الجولة التاسعة

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 09:31 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي تعيينات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرر اجراء لقاءاتها على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين:

السبت 21 جانفي
المجموعة الأولى:
في ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي - النادي الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي بتطاوين ( 14:00 س)
في الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الرياضي الساحلي - الأمل الرياضي بحمام سوسة ( 14:00 س)
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي - الترجي الرياضي التونسي ( 14:00 س)

الأحد 22 جانفي
المجموعة الثانية:
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي المنستيري ( 14:00 س)
في ملعب باجة المعشب
الأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بسليمان ( 14:00 س)
في ملعب أحمد خواجة المهدية
المستقبل الرياضي بالرجيش - أولمبيك سيدي بوزيد ( 14:00 س)
في الملعب البلدي بالمتلوي
النجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي ببنقردان ( 14:00 س)

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