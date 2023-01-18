الرابطة المحترفة الأولى : برنامج الجولة التاسعة

في ما يلي تعيينات مباريات الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم المقرر اجراء لقاءاتها على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين:



السبت 21 جانفي

المجموعة الأولى:

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي - النادي الرياضي الصفاقسي ( 14:00 س)

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي بتطاوين ( 14:00 س)

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي - الأمل الرياضي بحمام سوسة ( 14:00 س)

في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي - الترجي الرياضي التونسي ( 14:00 س)



الأحد 22 جانفي

المجموعة الثانية:

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - الاتحاد الرياضي المنستيري ( 14:00 س)

في ملعب باجة المعشب

الأولمبي الباجي - المستقبل الرياضي بسليمان ( 14:00 س)

في ملعب أحمد خواجة المهدية

المستقبل الرياضي بالرجيش - أولمبيك سيدي بوزيد ( 14:00 س)

في الملعب البلدي بالمتلوي

النجم الرياضي بالمتلوي - الاتحاد الرياضي ببنقردان ( 14:00 س)



