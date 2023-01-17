وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تخطط للمشاركة في 7 تظاهرات متخصصة في الخارج خلال 2023

تخطط وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية للمشاركة في 7 تظاهرات ومعارض دولية متخصصة في قطاع الفلاحة والصيد البحري خلال سنة 2023.



ويتضمن برنامج التظاهرات الدولية الذي نشرته الوكالة ، المشاركة في الصالون الدولي للخضر والغلال ببرلين من 8 الى 10 فيفري 2023 والصالون الدولي للمنتوجات الطبيعية والبيولوجية بمدنية نورنبيرغ من 4 الى 14 فيفري 2023.



وستشارك الوكالة في الصالون الدولي لمنتوجات الصيد البحري المقام بمدينة بروكسيل من 25 الى 27 افريل 2023 والصالون الدولي للخضر والغلال بمدنية ريمناي الايطالية من 3 الى 5 ماي 2023.



وستعمل على المشاركة في الصالون الدولي لزيت الزيتون باسبانيا من 10 الى 13 ماي 2023 والصالون الدولي للخضر والغلال بمدينة مدريد من 3 الى 5 اكتوبر 2023.

وتختتم الوكالة برنامج مشاركاتها في التظاهرات الدولية من خلال الصالون الدولي للاغذية بمدنية فرنكفورت الألمانية من 28 الى 30 نوفمبر 2023.









