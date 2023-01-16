طالبت الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز بإعلامها بكلّ أشغال تقع بجانب مسار أنبوب الغاز (ضغط 76 بار) المعد لتزويد القطب التكنولوجي بالمنستير بالغاز الطبيعي.

ولفتت الشركة ، وفق ما نشرته، الإثنين، على صفحتها الرسمية على الفايسبوك،إلى أنها لا تتحمل أية مسؤولية في صورة وقوع حادث في حظائر محاذية للأنبوب لا علم لها بها مسبقا.

وأفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز العموم أنه سيتم تشغيل أنبوب الغاز (ضغط 76 بار) المعد لتزويد القطب التكنولوجي بالمنستير بالغاز الطبيعي وذلك بداية من غد، الثلاثاء 17 جانفي 2023، على الساعة الثامنة صباحا.



وأوضحت الشركة، أن عملية تسريح الغاز تجرى انطلاقا من محطة تصفية الغاز بواد حمدون ومحطة انتاج الكهرباء وصولا إلى محطة تخفيض ضغط الغاز المركزّة بالقطب التكنولوجي مرورا عبر المنطقة الصناعية بالساحلين وطريقها الدائرية.



