موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي "الصولد" للفترة الشتوية ينطلق  يوم الأربعاء غرة فيفري 2023

أفادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أن موسم البيوعات بالتخفيض الدوري أو الموسمي "الصولد" للفترة الشتوية من سنة 2023 سينطلق يوم الأربعاء غرة فيفري 2023 ويتواصل على امتداد ستة أسابيع.

ودعت الوزارة في بلاغ، الإثنين، بهذه المناسبة، التجار إلى الانخراط بكثافة في هذه التظاهرة التجارية والاستهلاكية الهامة لدفع الحركية الاقتصادية ودعم القدرة الشرائية للمستهلك.

كما أكدت ضرورة الالتزام بالتراتيب القانونية خاصة على مستوى إيداع التصاريح واحترام نسبة التخفيض الدنيا المحددة بــ 20 بالمائة والتأشير الثنائي للأسعار وإعلام المستهلك بكل المعطيات التي تضمن شفافية هذه العملية وتمكنه من ممارسة حقه في الاختيار.







