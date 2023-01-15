المنتخب التونسي للتنس للدنيوات يتوج ببطولة افريقيا للفرق

المنتخب التونسي للتنس للدنيوات يتوج ببطولة افريقيا للفرق

Publié le Dimanche 15 Janvier 2023 - 21:42 قراءة: 0 د, 29 ث
      
توج المنتخب التونسي للتنس للدنيوات ببطولة افريقيا للفرق ( ناشئين و ناشئات ) تحت 14و16 سنة التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة من 12 إلى 16 جانفي 2023 حسب جامعة التنس.
ويتكون المنتخب الوطني من اللاعبات نور سحنون وسارة عتيق و نادين الحمروني
ومن جهته تحصل منتخب الأداني علي المركز الثالث . ويتكون من اللاعبين احمد درمول وانس بن يوسف و إسكندر نصايري

واحرز المنتخب التونسي للاصاغر المتألف من اللاعبين علاء الطريفي وانس بن الشيخ و معاذ الذوادي على المركز الثاني

و تحصل منتخب الصغريات علي المركز الثالث . ويضم اللاعبات لينا السوسي وشهد الطرغاني و مريم مخلوف

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