بوعسكر ..262 مترشحا للدور الثاني من الانتخابات التشريعية

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأحد بقصر المؤتمرات بالعاصمة ، بأن عدد الدوائر المعنية بالدور الثاني للانتخابات التشريعية التى ستجرى يوم 29 جانفي الجارى يبلغ 131 دائرة.



ويبلغ عدد المترشحين 262 مترشحا من بينهم 34 امرأة و228 رجلا أغلبهم من الكهول بنسبة 49،2٪؜ ما بين 46-60 سنة والشباب بنسبة 38،9٪؜ ما بين 30-45 سنة. ويتوزعون بين 23 ينتمون إلى أحزاب منهم 12 ينتمون إلى حركة الشعب و8 ينتمون لحزب صوت الجمهورية و3 ينتمون إلى حركة شباب تونس الوطني، ومترشح ينتمي إلى حزب حركة تونس إلى الأمام.



ويبلغ العدد الجملي للمسجلين في الدور الثاني 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا من بينهم 5 ملايين و827 ألفا و949 مسجلون إراديا ومليونين و25 ألفا و498 مسجلون آليا.



وتبلغ نسبة المسجلين حسب الجنس: 51 ٪؜ نساء و49٪؜ رجال، ونسبة المسجلين حسب السن: 18-25: 13٪؜، 26-45: 43٪؜، 46-60: 24،8٪؜، أكثر من 60 سنة: 19،2٪؜



وقد خصصت الهيئة 632 عونا لرقابة الحملة منهم 524 أعوان ميدانيين و108 أعوانا اداريين بالاضافة إلى استمرار عمل خلايا الرصد الستة وعدد أعوانها 71.



كما خصصت الهيئة للدور الثاني 4222 مركز اقتراع و10012 مكتب اقتراع وسيبلغ مجموع أعوان مراكز ومكاتب الاقتراع 40594.



وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أعلن اليوم الأحد ، أن الدور الثاني للانتخابات التشريعية سيجرى يوم الأحد 29 جانفي الجارى.



وأبرز خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر المؤتمرات ، أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 16 جانفي على الساعة صفر وتنتهى يوم 27 جانفي عند منتصف الليل، مشيرا الى أن فترة الصمت الانتخابي ستكون يوم السبت 28 جانفي من الساعة صفر إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع يوم الأحد 29 جانفي.



وأضاف بوعسكر أن الإعلان عن النتائج الأولية للدور الثاني سيكون في أجل أقصاه 1 فيفرى 2023 ، مبينا أن الهيئة ستتولي التصريح بالنتائج النهائية إثر انتهاء الطعون في أجل لا يتجاوز 4 مارس 2023



