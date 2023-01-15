سليانة: إفتتاح دار الشباب الباجي المسعودي بمعتمدية الكريب بعد إعادة تهيئتها

تم اليوم الأحد، افتتاح مشروع إعادة تهيئة دار الشباب الباجي المسعودي بمعتمدية الكريب، تزامنا مع الذكرى 37 لتأسيسها، وذلك في إطار الشراكة بين وزارة الشباب والرياضة ووكالة التعاون الألماني "GIZ"



وذكر المندوب الجهوي للشباب والرياضة بسليانة، خالد الخياطي في تصريح ل"وات"، أنه تم إعادة تهيئة دار الشباب بقيمة إعتمادات جملية قدرت بحوالي 180 ألف دينار، واوضح ان الاشغال إنطلقت سنة 2017 وتعطلت سنتي 2019 و2020 بسبب جائحة "كورونا"، وتم التسليم الوقتي للمشروع في 23 نوفمبر المنقضي .



وبين أن المشروع شمل تهيئة قاعتين وبهو بالمؤسسة الشبابية، وتركيز راديو وتلفزة "واب"، فضلا عن توفير عدد من التجهيزات الضرورية، ولفت بالمناسبة الى أهمية إحتضان المؤسسة الشبابية لمختلف الشرائح العمرية وتنويع أنشطتها .



واوضح رئيس مصلحة دور الشباب بوزارة الشباب والرياضة عماد اللبان، إن الوزارة إنطلقت منذ سنة 2017 بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني، في إعادة تهيئة 8 دور شباب بولايات نابل وزغوان وصفاقس والقصرين وقابس وفي ولايتين بالساحل وسليانة ، مؤكدا أهمية هذه الفضاءات في احتضان مواهب الشباب، والترفيه عنهم



من جانبها، اشارت مديرة المشروع "أدلهيد إلتمارن" ((adelheid ultmann إلى أن المشروع إنبثق بصفة تشاركية وبإقتراح من رواد المركب الشبابي، لذلك تمت تلبية حاجياتهم من أدوات تخييم ومعدات راديو وتلفزة وراديو "واب".



وأعرب أحد الشباب الناشط بالمجتمع المدني أنيس حطاب، عن إستحسانهم لهذه المبادرة، مؤكدا حاجة شباب معتمدية الكريب الملحة إلى مثل هذه المرافق في ظل غياب المرافق الضرورية لممارسة أنشطتهم ، وقال أنهم يطمحون إلى إنجاز روبرتاجات تحاكي صحافة المواطنة، خاصة أنهم تلقوا مؤخرا دورة تكوينية في هذا المجال.



يذكر أن فعاليات الإفتتاح أشرف عليها والي الجهة وحضرها الكاتب العام للولاية ومعتمد الكريب والمندوب الجهوي للشباب والرياضة وعدد من الإطارات ذات العلاقة .



