الحكم الدولي المساعد التونسي خليل الحساني ضمن قائمة حكام كاس العالم للأندية

قررالإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الحكم الدولي المساعد التونسي خليل الحساني ضمن قائمة الحكام المدعوين لإدارة مباريات كاس العالم للأندية لكرة القدم المقررة بالمغرب من 1 إلى 13 فيفري المقبل.

يذكر ان قرعة كأس العالم للأندية التي جرت اليوم الجمعة اسفرت عن مواجهة عربية بين الوداد المغربي "بطل إفريقيا" والهلال السعودي "بطل آسيا" في الدور الثاني.

كما أسفرت عن مواجهة بين الأهلي المصري وصيف بطل رابطة أبطال أفريقيا 2021-2022، واوكلاند سيتي النيوزيلاندي الفائز بلقب أبطال أوقيانوسيا 2022 للمرة العاشرة في تاريخه، وهو النادي الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية بافتتاحية الدور الاول يوم 1 فيفري المقبل.

وسيلتقي في الرابع من فيفري المقبل الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي مع سياتل ساوندرز الأمريكي الفائز بكأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 2022 "الكونكاكاف"، وهو أول فريق من الولايات المتحدة الأمريكية يشارك في كأس العالم للأندية.

وفي الدور قبل النهائي يوم 7 فيفري المقبل يلتقي فلامينغو البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس 2022 بعد حصوله على المركز الثاني أمام ليفربول في كأس العالم للأندية قطر 2019، مع الفائز من مواجهة الهلال السعودي والوداد المغربي.

وينتظر ريال مدريد الاسباني الفائز بلقب رابطة أبطال أوروبا 2022، وهو النادي الأكثر تتويجا بالمسابقة بأربعة ألقاب أولها بالمغرب سنة 2014، الفائز من المواجهة التي ستجمع بين سياتل الأمريكي والمترشح من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي يوم 8 فيفري المقبل.

يذكر أن البطولة تقام للمرة الثالثة في المغرب بعد نسختي 2013 و2014.

ر-امين













