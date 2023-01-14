انطلقت خلال سنة 2023 المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير في تنفيذ وماصلة جملة من البرامج في إطار البرنامج الفرعي للمرأة والأسرة وتكافئ الفرص وفق ما أفادت به وات المندوبة الجهوية للأسرة بالمنستير منية الدغموري بوزويتة.

وانطلقت المندوبية في تنفيذ برنامج جديد لإحداث مشاريع لفائدة النساء بالمناطق الريفية بولاية المنستير حيث وقع اختيار إحداث مجمع لفخار منزل فارسي لوجود عدد يفوق 200 إمرأة من الحرفيات اللواتي يمارسن هذه الحرفة التقليدية.

وسجل الاجتماع التشاركي الذي عقد يوم 10 جانفي الجاري بمقر بلدية منزل فارسي تفاعلا كبيرا من الحرفيات اعتبارا لما يؤمنه إحداث المجمع من تنظيم للقطاع وتطويره وضمان ديمومته بطرق علمية.

ويبدأ برنامج التمكين الاجتماعي للأسر بولاية المنستير يوم 16 جانفي الجاري بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير بإطلاق برنامج تكويني لوقاية أفراد الأسرة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وحمايتها من الفكر المتطرف والانتحار والإدمان والهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة والعنف.

وستتواصل الدورات التكوينية لتشمل قرابة 3 آلاف أسرة على مستوى 31 بلدية في 13 معتمدية بالجهة بقيمة جملية في حدود 100 ألف دينار.

وبلغ برنامج الإحاطة بأسر المهاجرين وأفرادها المتبقين بأرض الوطن بولاية المنستير مرحلة طلب العروض لاختيار مكتب دراسات. وسيكون آخر أجل لمكاتب الدراسات الراغبة في تقديم ملفات ترشح يوم 27 جانفى الجاري حسب المندوبية الجهوية.

وسيقوم مكتب الدراسات الذي ستفرزه لاحقا عملية فرز العروض بدراسة لتشخيص واقع أسر المهاجرين وأفرادها المتبقين بأرض الوطن بولاية المنستير وسبل الإحاطة بهم نفسيا وتربويا وصحيا. وخصص للدراسة مبلغ 50 ألف دينار حسب ذات المصدر.

وتعهدت المندوبية ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة بولاية المنستير بمجموع 222 ملفا.

يذكر ان 104 أسرة استفادت بالتمكين الاقتصادي للأسر منذ 2018 وإلى غاية موفي 2022 بما قيمته الجملية 460 ألف دينار من بينها 29 أسرة انتفعت بالتمكين الاقتصادي خلال سنة 2022 بقيمة 200 ألف دينار في حين مازال 118 ملفا في مرحلة البحث. وقد طالبت المندوبية سلطة الإشراف بمدها بدعم إضافي.

وبدأت المندوبية في تنفيذ برنامج رائدات بتوزيع 26 إشعارا موفي ديسمبر 2022 لتركيز مشاريع صغرى. ويتواصل حاليا التنسيق مع البنوك المعنية لمواصلة تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" حسب منية الدغموري بوزويتةالمندوبة الجهوية للأسرة.



