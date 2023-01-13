الجائزة الكبرى للمبارزة سيف الصابر تنطلق اليوم بقاعة رادس بمشاركة 300 مبارز

تنطلق اليوم الجمعة التي ستقام بالقاعة الرياضية متعددة الاختصصات برادس جائزة تونس الكبرى لسيف الصابر بمشاركة 300 مبارزا مبارزة يمثلون 40 بلدا من مختلف القارات.



وستكون تونس ممثلة في هذه الدورة الدولية التي تتواصل الى يوم 15 جانفي الجاري، بكل من أحمد الفرجاني وأمان الله الحميسي وضياء بن منصور وياسين وشيوشة وعزيز الشارني وعزيز كواش وأرسلان الزموري وريان الستيتي في صنف الرجال وياسمين دغفوس وألفة الحزامي وعائشة بوعجينة وفادرة العاصمي وآمنة حضري وياسمين الحاج علي وسيرين الخميري في السيدات.



وتعد جائزة تونس الكبرى التي ستشهد حضور شخصيات بارزة على غرار رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة ونائبه ورئيس الاتحاد الآسيوي، واحدة من بين ثلاث جوائز كبرى في العالم الى جانب جائزتي فرنسا وكوريا الجنوبية، كما تعتبر مرحلة تحضيرية هامة لبعض العناصر الوطنية المتراهنة على حجز مقاعد لأولمبياد باريس 2024 وهي فرصة للاحتكاك بالأبطال واكتساب الخبرة في ظل مشاركة أبطال عالميين وأولمبيين على غرار المصنفة أولى عالميا الآذربيجانية آنا باشطا والأوكرانية كارمن أولغا في صنف الاناث، والمجري آيرين سايغاي في صنف الذكور.



