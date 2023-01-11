قابس: المطالبة بمعالجة الاشكاليات البيئية والنهوض بالقطاع الصحي

لا تزال العديد من الملفات خاصة البيئية والصحة بولاية قابس، تشكل اهم مطالب المواطنين ومكونات المجتمع المدني بسبب عدم تسجيل اي تقدم بخصوصها منذ سنوات.



وازاء شح المياه وتكرر انقطاع مياه الشرب على العديد من التجمعات السكانية الكبرى بمختلف معتمديات الجهة، أكد منسق الجمعية التونسية للبيئة والطبيعة بقابس فؤاد كريم في تصريح ل"وات " ضرورة التسريع ببناء محطة تحلية مياه البحر المبرمجة منذ سنوات من قبل المجمع الكيميائي التونسي، الذي يستهلك سنويا 10 مليون م3 من المياه، وفق تاكيده.



وشدد كريم على ضرورة التسريع في انجاز المشاريع التي برمجها المجمع بغاية الحد من التلوث الهوائي، وفي مقدمتها المشاريع المعطلة المتمثلة في مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا المنبعثة من وحدتي انتاج سماد الداب بقابس باضافة منظومة غسل الي الذي انطلق تنفيذه في الثلاثية الأخيرة من سنة 2014 ومشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي الذي تم امضاء عقد انجازه في نوفمبر 2015 ولم يقع تشغيله الى اليوم رغم تركيز تجهيزاته.



كما اكد على ضرورة دعم الجهود الجهوية في معالجة المصبات العشوائية لفواضل البناء التي انتشرت على نطاق واسع وتسببت في تلويث المحيط وعلى احداث ادارة جهوية للبيئة.



واعرب عدد من المواطنين ل" وات" عن تذمرهم من الوضعية المتردية التي أصبح عليها القطاع الصحي بالجهة منتقدين سلط الاشراف لعدم ايلائها الاهتمام اللازم لهذا القطاع الذي يشكو من نقائص كبيرة على مستوى البنية الأساسية والتجهيزات والموارد البشرية، حيث لم يقع على سبيل المثال استكمال مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس بعد ان انطلقت الأشغال في بداية سنة 2013 ، وتم في الأشهر الأخيرة فسخ عقد صفقته بعد توقف الأشغال لأكثر من سنة.



ويشتغل المستشفى حاليا، وفق ما أفاد بذلك مصدر مسؤول به ل"وات" بنصف طاقة استيعابه بعد أن تم غلق 08 قاعات بكل طابق من طوابقه الستة، وكذلك عياداته الخارجية بغاية اصلاحها، ويتم تأمين العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي بقابس في بناية على وجه الكراء بعيدة نسبيا عن هذا المستشفى مما يكبد المرضى مصاريف اضافية ويثقل كاهل تلك المؤسسة الاستشفائية بمعلوم الكراء الذي يبلغ سنويا 114 ألف دينار.



كما يعاني المستشفى الجامعي بقابس من نقص فادح على مستوى طب الاختصاص وخاصة اختصاصات التبنيج والأشعة وطب الدم السريري والأطفال، وهو ما تسبب لهذه المؤسسة الاستشفائية في اشكاليات عديدة.





