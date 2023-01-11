باجة: وضع السدود مقلق جدا والتساقطات الاخيرة لا تاثير لها في دعم المخزون

اعتبر المندوب الجهوى للفلاحة بالنيابة بباجة فتحي الماكني بان وضع السدود بالجهة "مقلق جدا" وان التساقطات خلال ال48 ساعة الاخيرة "قليلة ولا تاثير لها في دعم مخزون السدود".



وقال الماني في تصريح ل"وات" بان مخزون سد سيدي سالم بتستور لا يتجاوز ال15 بالمائة وان مخزون سد سيدى البراق لا يتجاوز ال50 بالمائة وهو ما دفع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الى منع الزراعات السقوية بسيدى سالم والنشيمة وبكل المناطق المجاورة للسدود، اضافة الى منع ضخ المياه بضفاف الاودية بالجهة لري الزراعات السقوية، وذلك باستثناء الزراعات الاستراتيجية على غرار الحبوب والاعلاف واللفت السكري والاشجار المثمرة .



تجدر الاشارة الى ان سد سيدي سالم بتستور من ولاية باجة هو أكبر السدود بتونس ويوجد على وادي مجردة ويبلغ ارتفاعه 57 مترا ويمسح حوضه 4300 هكتار وتبلغ طاقة استيعابه من المياه 643 مليون متر مكعب.



